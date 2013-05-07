Ветерани матимуть Паспорт соціальних потреб?

Міністерство соціальної політики працює над запровадженням Паспорта соціальних потреб ветерана.

Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час перебування в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни напередодні Дня Перемоги, поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

За її словами, це дозволить надавати кожному ветерану саме ту допомогу, якої він на даний час потребує.

«Зараз ми працюємо над введенням Паспорта соціальних потреб ветерана. Цей Паспорт міститиме вичерпну інформацію щодо кожного ветерана – від місця проживання до індивідуальних потреб у матеріальній допомозі та соціальних послугах. Він також враховуватиме усі види матеріальної підтримки для кожного ветерана – на ремонт житла, лікування та ліки, забезпечення технічними засобами тощо, – а також відповідальних за їх надання», – сказала вона.

Королевська зазначила, що таким чином кожен ветеран відчує індивідуальну турботу і піклування.

Міністр нагадала, що за пропозицією Мінсоцполітики 13 березня уряд прийняв рішення підвищити мінімальні пенсії всім інвалідам війни ІІ-ІІІ груп та учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років.

«Таким чином, з 1 травня 2013 року у жодного учасника бойових дій в період Великої Вітчизняної війни, якому виповнилося 85 років, пенсія не може бути меншою 2548 грн. Окрім цього, уряд збільшив щорічну разову грошову допомогу до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань в середньому на 10%», – сказала вона.

Водночас міністр повідомила, що також пропонується збільшити розміри підвищення до пенсії або державної соціальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни з 42% до 50%, а «дітям війни» - з 7% до 8%.

«Зі свого боку, Міністерство соціальної політики робить усе можливе, щоб навіть у цих непростих економічних умовах забезпечити максимальний соціальний захист і гарантії для всіх, хто захищав нашу державу», – відзначила Королевська.

Крім того, за її словами, Мінсоцполітики вже розробило проект Плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Його реалізація дозволить підвищити рівень соціального захисту ветеранів ВВВ, їхнє медичне та соціальне обслуговування, а також покращити матеріально-технічну базу госпіталів, будинків-інтернатів для інвалідів ВВВ та інших профільних закладів.