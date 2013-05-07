Всесвітньо відомі психологи Гроф прочитають у Києві лекцію

Всесвітньо відомі психологи - подружжя Станіслав і Крістіна Гроф 8 травня о 10.00 прочитають у київському Будинку вчителя лекцію про холотропне дихання і його вплив на зміну психосвідомості людини.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив сам С.Гроф.

За його словами, зміна стану свідомості у результаті розробленого ним і його дружиною методу холотропного дихання мають величезну цілющу силу. Вони важливі для психологічного стану людини, насамперед - для лікування психосоматичних розладів, коріння яких, як вважають нині, у перинатальних і трансперсональних областях психіки людини.

У свою чергу К.Гроф відзначила, що холотропне дихання як метод зміни стану свідомості допомагає опрацювати психологічні травми, одержані в дитячому і підлітковому віці.

*** Станіслав Гроф народився 1 липня 1931 року у Празі. Американський психолог і психіатр чеського походження, доктор філософії з медицини, засновник трансперсональної психології, один з піонерів у вивченні змінених станів свідомості. Зробив значний внесок у розвиток психологічної науки. Автор 11 книг з трансперсональної психології.

У 1970-ті роки разом з дружиною Крістіною розробив метод холотропного дихання як заміну забороненого ЛСД.

Холотропне дихання полягає в гіпервентиляції легенів за рахунок прискореного дихання.