Виявлено величезну партію підроблених ліків проти кашлю

В Одесі з фармацевтичного складу вилучено партію фальсифікованого медпрепарату «Кофекс» на 5,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, у рамках розслідування кримінального провадження за ст. 321-1 КК України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) працівники управління з питань боротьби з незаконним оборотом наркотиків обласного управління МВС минулого тижня провели санкціонований обшук на одному з фармацевтичних складів Одеси. В результаті зафіксовано факт незаконного зберігання іноземного комбінованого лікарського засобу «Кофекс», до складу якого входить наркотична речовина кодеїн.

«Встановлено, що даний препарат має зовнішні ознаки фальсифікації - на упаковках було вказано номери серій, на які у квітні 2013 року Державною службою України з лікарських засобів накладена заборону на реалізацію. До того ж, велика партія забороненого препарату зберігалася без наявності будь-яких документів, зокрема, сертифікатів якості», - повідомили у відділі.

Загалом вилучено близько 307 тис. флаконів лікарського засобу із загальною місткістю наркотичної речовини 37 кг.

Наразі проводиться ряд експертиз, а також встановлюються канал надходження даного препарату на територію України і коло, причетних до його розповсюдження в аптечні установи Одеси осіб.

«Таким чином, завдяки проведеним співробітниками міліції заходам, не було допущено надходження на фармацевтичний ринок України неякісних лікарських засобів на загальну суму більше 5,5 млн. грн», - наголосили у відділі.

Кофекс – комбінований антигістамінний і протикашльовий препарат. До його складу входять хлорфеніраміну малеат і кодеїну фосфат, які доповнюють дію один одного. Призначений для терапії пацієнтів, які страждають на захворювання дихальних шляхів різної етіології, які супроводжуються непродуктивним кашлем. Зокрема Кофекс призначають при алергійних та інфекційних захворюваннях, які супроводжуються сухим, виснажливим кашлем.