В Україні повеневими водами підтоплено 6 населених пунктів

У Київській, Чернігівській та Черкаській областях України повеневими водами підтоплено шість населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 9 годину ранку 8 травня, унаслідок весняного водопілля та підйому ґрунтових вод частково підтоплено три житлові будинки та 92 двори і присадибні ділянки у 6 населених пунктах. Підтоплено, зокрема, 7 дворів і присадибних ділянок у 4 населених пунктах Київської області, 3 житлових будинки та 37 дворів і присадибних ділянок у 1 населеному пункті Чернігівської області, 48 дворів і присадибних ділянок у 1 населеному пункті Черкаської області.

Протягом доби для надання допомоги населенню від ДСНС залучалось 15 чол. особового складу, 5 од. техніки та 5 плавзасобів, надано допомогу 354 мешканцям.

За інформацією Укравтодору, у Чернігівській області через паводок на окремих ділянках автодоріг місцевого значення обмежено рух транспортних засобів. 7 квітня з метою пропуску льодоходу здійснено розведення наплавного мосту через р. Десна на автодорозі місцевого значення Новгород-Сіверський – Бирине. Ділянка автодороги до понтонного мосту між р. Десна та р. Віть підтоплена повеневими водами (довжиною 800 м, висотою до 1 м). Проїзд до населених пунктів здійснюється через м. Шостку Сумської області. 30 квітня внаслідок підняття рівня води в р. Десна на автодорозі КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новогород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка", сталося підтоплення ділянки дороги довжиною 75 метрів та висотою до 30 см, внаслідок чого ускладнено транспортне сполучення між с. Путівськ та с. Пирогове. Рух легкового автотранспорту обмежено, вантажівок - не припиняється.

23 квітня у зв’язку з підняттям рівня води в р. Десна сталося підтоплення ділянки автодороги Сосниця-Шаповалівка довжиною 270 м та висотою до 118 см. Об’їзд забезпечено через смт Короп. 29 квітня у зв’язку з підняттям рівня води в р. Дніпро сталося підтоплення дорожнього полотна на ділянках автодоріг: Радуль-Новосілки (довжина підтопленої ділянки автодороги близько 3,2 км. та висота до 1,1 м); Ріпки-Задеріївка-Радуль (довжина підтопленої ділянки автодороги близько 320 м, висота до 1,02 м); Задеріївка-Кам‘янка-Суслівка (довжина переливу підтопленої ділянки автодороги 3,0 км, висота до 1,7 м); Любеч-Кукари (довжина підтопленої ділянки переливу автодороги 2,7 км, висота до 2,18м). На р. Дніпро на автодорозі Пустинки – Мньов сталося підтоплення ділянки довжиною близько 150 м та висотою до 1,05 м. У р. Десна на автодорозі Короп – Лиса Гора сталося підтоплення у п`яти місцях загальною довжиною 300 м та висотою до 0,85 м.

Рух транспортних засобів на зазначених ділянках автодоріг призупинено, на під`їздах до цих ділянок встановлені обмежувальні дорожні знаки. Сполучення між населеними пунктами здійснюється за допомогою човнів.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області 6 травня через скиди води Канівською ГЕС на лівому березі Кременчуцького водосховища у с. Сушки Канівського району сталося підтоплення 48 дворів та присадибних ділянок, а на правому березі в межах с. Хрещатик Черкаського району сталося підтоплення територій 14 баз відпочинку.

У ДСНС України у цілодобовому режимі працює робоча група Міжвідомчого оперативного штабу.