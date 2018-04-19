Україна за кількістю населення на 5-у місці серед країн Європи
Вже понад 20 років річна чисельність померлих перевищує чисельність народжених... Коефіцієнт відтворення населення в цілому по Україні знизився нижче мінімуму, необхідного для простого відтворення...
За чисельністю населення Україна стало посідає п’яте місце серед європейських країн та друге місце серед країн СНД (після Росії). Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, вже понад 20 років в Україні річна чисельність померлих перевищує чисельність народжених.
Коефіцієнт відтворення населення в цілому по Україні знизився нижче мінімуму, необхідного для простого відтворення, зазначили у відомстві.
Водночас там поінформували, що за п’ять останніх років (2008-2012 рр.) чисельність населення України скоротилося на 819,7 тис. осіб, а протягом минулого року – на 83,6 тис. осіб. Коефіцієнт природного скорочення населення у 2012 р. в Україні становив 3,1%.
Міське населення України станом на 01.01.2013 р. налічувало 31 378,6 тис. осіб (68,9%), а сільське – 14 174,4 тис. осіб (31,1%). У динаміці чисельності населення на регіональному рівні спостерігаються певні відмінності, зумовлені особливостями як природного характеру, так і міграційними процесами. У першому випадку йдеться про найстаріші в демографічному відношенні Вінницьку, Житомирську та Чернігівську області, у яких відбуваються інтенсивні депопуляційні процеси. За специфікою динаміки чисельності населення до цієї ж групи можна віднести також Київську, Одеську, Сумську та Черкаську області.
Найбільшими коефіцієнтами природного зменшення населення характеризувалися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Луганська, Донецька, Кіровоградська області. У 2012 р. коливання природного скорочення в них було від 6,3% до 9,9%. У сільській місцевості названих регіонів показники природного скорочення населення були значно вищими і коливалися в межах від 10,9% до 20,2%.
У результаті зменшення числа народжень і одночасного зменшення числа померлих знижувався рівень природного скорочення населення, як в країні в цілому, так і на регіональному рівні.
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