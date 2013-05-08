Сьогодні - Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Основні принципи діяльності цієї організації - гуманність, безпристрасність, добровільність і універсальність.

У середині 19-го століття за ініціативи швейцарського гуманіста Анрі Дюнана вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на війні. У 1863 році була скликана Всесвітня конференція, що поклала початок організації Червоного Хреста. Під назвою «Товариство опіки поранених і хворих воїнів» вона з`явилася у Росії.

У 1928 році, на 13-й конференції в Гаазі, було прийнято офіційну назву організації - Міжнародний Червоний Хрест. А на 25-й конференції було затверджено її сучасну назву.