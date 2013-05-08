Іноземці намагалися вивезти у сексуальне рабство українок

На Луганщині правоохоронці затримали двох громадян сусідньої держави, які намагалися вивезти за кордон для надання послуг сексуального характеру двох жительок Луганська – 28-ми та 19 років.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).