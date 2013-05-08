У Києві підтопило Гідропарк

12:05, 08 травня 2013
Країна
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Рівень води зростає

У Києві підтопило Гідропарк – вода там піднялася до такого рівня, що люди змушені пересуватися на човнах, повідомляє ТСН.
 
Зазначається, що затопленими стоять сміттєві контейнери, кабінки для переодягання та навіть ресторани.
 
Крім того, повідомляється, що у Києві продовжує зростати рівень води у Дніпрі. Днями підтопило кілька пляжів, пішохідний перехід біля Голландського мосту, Труханівську вулицю та частину Оболонської Набережної.
 
 
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