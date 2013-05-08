Завтра в Україні - 28° тепла
12:41, 08 травня 2013Країна
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Буде малохмарно і сухо
Завтра, 9 травня, в Україні утримається малохмарна суха погода.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. В Криму очікуються окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних та Сумській областях місцями 5-8° тепла, вдень 23-28°.
У Києві та області буде суха погода. Температура на Київщині вночі 9-14°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
8 травня температура води в Чорному та Азовському морях становить 14-19°; в Дніпрі біля Києва 18°.
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