В Україні оздоровлять майже 3 мільйони школярів

В Україні цього року планується оздоровити та відправити на відпочинок майже 3 мільйони дітей шкільного віку.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на слова уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленко.

Він нагадав, що Янукович доручив уряду та обласним державним адміністраціям забезпечити своєчасну підготовку до літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

Павленко повідомив, що у 2013 році планується оздоровити та відправити на відпочинок майже 3 мільйони дітей шкільного віку. За його словами, це майже на 140 тисяч дітей більше, ніж у 2012 році, і становитиме 69% від загальної чисельності дітей шкільного віку в Україні.

Він повідомив, що з метою недопущення ліквідації, перепрофілювання, використання не за призначенням закладів для оздоровлення та відпочинку дітей Міністерство соціальної політики веде Державний реєстр, до якого нині внесено 568 таких закладів.

Водночас, за інформацією Мінсоцполітики, влітку працюватиме 17 тис. 938 закладів оздоровлення та відпочинку дітей, з яких 799 - заклади оздоровлення, понад 16 тис. 500 - табори з денним перебуванням, понад 200 наметових містечок і 400 закладів праці та відпочинку.

«У зв`язку з цим глава держави вимагає від міністерства та обласних державних адміністрацій активізувати роботу з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», - наголосив Павленко.

Також Павленко повідомив, що у 2012 році спеціалісти санепідемслужб провели майже 30 тисяч перевірок дотримання вимог законодавства у закладах оздоровлення та відпочинку. У 4447 закладах (15% від загальної кількості) виявлено порушення санітарних норм та правил.

«Ці, на жаль, невтішні результати мають бути враховані керівниками місцевих органів виконавчої влади під час підготовки до літнього оздоровлення цього сезону. На помилках треба вчитися, їх не потрібно повторювати, тим більше коли йдеться про життя і здоров`я дітей», - наголосив Павленко.

Крім того, за словами уповноваженого Президента, значна увага має бути приділена питанням організації змістовного відпочинку дітей.