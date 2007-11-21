Україні загрожує спалах гепатиту С

Жителі України можуть постраждати від епідемії гепатиту С, що наближається, попереджають медики. За їхніми словами, цей вірус досить підступний, хвора людина може навіть не здогадуватися про існування цієї хвороби. У не практично немає ніяких явних симптомів. Проте, людина, хвора на гепатит С, більше 20 років не проживе, попереджають медики. Саме за уміння маскуватися під інші хвороби цей вірус названо в народі "ніжним вбивцею".

Людина, яка заразиться на нього, навіть не дізнається про це. Хворобу можна виявити тільки здавши певні аналізи на виявлення цього вірусу. Курс лікування від цього захворювання досить недешевий. Медики говорять, що хворим людям необхідно готувати від $10 тис. Цей вірус наносить смертельний удар для печінки, з часом цей орган відмовляє і людина гине. Вести облік хворих людей на це захворювання почали в 2003 році. Проте зареєстровані лише ті, кому гепатит С дістався вже до самої печінки. У 2006 році таких людей налічувалося 2,5 тис.

"Якби цю цифру можна було помножити на 10 як мінімум – те це і буде більш-менш реальна картина про вірус, який щороку вражає в Україні населення. Слід зазначити, що і весь світ збентежений цією проблемою, оскільки в світі кількість уражених гепатитом С, за даними ВООЗ, в 4 або навіть більше разів перевищує ВІЛ-інфікованих", – розповів Віктор Марієвський, директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

За даними опитувань, самі українці про вірус практично нічого не знають. А тим часом кількість хворих у нашій країні щороку збільшується на 2 тис. Держава поки не оплачує діагностику населення і лікування цього захворювання. Тому лікарі настійно рекомендують українцям не шкодувати грошей і перевірятися на гепатит С за власний рахунок. Така процедура коштуватиме 75 гривень.

Варто відзначити, що гепатит С передається при контакті з кров`ю зараженої людини, у тому числі і при статевих зносинах. Це захворювання може привести до хронічної форми і завершитися цирозом печінки. Гепатит С може розвиватися 10-40 років бессимптомно. Також заразитися цим вірусом можна за допомогою нестерильних шприців і голок, при серйозних медичних операціях. Мати може передати дитині це захворювання під час пологів. Переливання крові, нанесення татуювання, манікюр, який робиться нестерильними інструментами також призводить до зараження.

До того ж вірусний гепатит С починається досить поволі. Проте пізніше спостерігається значне збільшення печінки і селезінки. Хронічна форма захворювання неминуче призводить до цирозу печінки, коли лікувати людину вже пізно.

utro.ua