Соцстандарти в Україні зростатимуть і надалі - Янукович

Президент Віктор Янукович стверджує, що в Україні, незважаючи на складну економічну ситуацію, не знижується рівень соціальних стандартів та соціального захисту населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час спілкування з ветеранами Великої Вітчизняної війни в Меморіальному комплексі «Сапун-гора» в Севастополі.

За словами Януковича, в умовах складної економічної ситуації у світі Україна є досить вразливою як експортоорієнтована країна. «Разом з цим, ми не зупиняємо соціальний розвиток ні на один рік. Щороку ми збільшуємо зарплати, пенсії», - підкреслив Президент.

Він також зазначив, що влада тримає в полі постійної уваги питання соціального захисту населення. Як приклад Янукович навів збільшення майже вдвічі протягом останнього часу допомоги при народженні дитини. Також він додав, що зростають пенсії. «Ветеранів ми ніколи не забуваємо», - підкреслив Президент.