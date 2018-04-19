Ускладнення внаслідок абортів - у щотретьої українки

Ускладнення внаслідок аборту виникають у 40% українських жінок, які завагітніли вперше.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Експерти зазначили, що, на жаль, аборт в Україні лишається одним з методів регулювання народжуваності і за своїми наслідками є основним чинником розладу репродуктивного здоров’я.

У МОЗ поінформували, що у всьому світі статистика відношення аборту до живонароджених виглядає як 1:7, в Україні лише з 2001 року частота пологів почала перевищувати частоту абортів, проте співвідношення аборту до живонароджених становить лише 1:3,9.

Кількість абортів в Україні ще значно перевищує кількість абортів у розвинутих країнах світу. Так, частка жінок, у яких вагітність закінчується абортом, становить у Східній Європі 14%, Західній Європі – 3%, Латинській Америці – 9%, Африці – 11%. В Україні цей показник становить 24,09 (2009 р.), причому зберігається регіональна диспропорція цього показника – від 6,0-7,0 у Рівненській і Сумській областях до 17,0-19,0 у Київській області та м. Севастополі, зазначили у відомстві.

У МОЗ також підкреслили, що ускладнення після абортів спостерігаються у кожної третьої жінки в Україні.