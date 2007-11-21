У Криму затвердили програму «Здоров`я кримчан» на 2008-2012 роки

Верховна Рада АРК на сьогоднішньому пленарному засіданні затвердила республіканську програму «Здоров`я кримчан» на 2008-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 80 кримських парламентаріїв.

Документ передбачає заходи, спрямовані на зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, підвищення ефективності і якості надання медичної допомоги, збільшення тривалості і поліпшення якості життя хворих. Крім того, програмою передбачене забезпечення безплатними медикаментами хронічних хворих, проведення безплатних діагностичних досліджень, зміцнення матеріально-технічної і лікувально-діагностичної бази лікувально-профілактичних установ, укомплектовування медичними кадрами ЛПУ, і в першу чергу, розташованих у сільській місцевості.

«Виконання цієї програми дозволить забезпечити реальне виконання 49-ї статті Конституції України Подібних програм немає в жодному регіоні України», – заявив міністр охорони здоров`я АРК Сергій ДОНИЧ. За його словами, на сьогоднішній день в Криму, як і по всій Україні, зберігаються високі показники захворюваності населення, інвалідизації дітей і осіб працездатного віку, смертності. Через недостатнє фінансування галузі охорони здоров`я на медикаменти виділяється близько 5% від бюджету ЛПУ, зокрема на витратні матеріали – менше 1%, що дозволяє проводити безплатне обстеження тільки пільговиків, дітей і хворих, які потребують екстреної меддопомоги. Разом з тим, від якості надання меддопомоги залежить здоров`я кожної людини, наголосив С.ДОНИЧ.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, бюджету АРК, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України. Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на реалізацію програми, становить 498 174 тис. грн. на період 2008-2012 рр.