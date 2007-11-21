Як приготувати корисну косметику?

Продовжити молодість шкіри можна за допомогою моркви, винограду і яблук. Але вони ефективні тільки до 30 років. Пізніше фрукти-овочі можуть бути тільки додатковим засобом догляду.

Допоможіть своїй шкірі впоратися зі старінням за допомогою дарів осені — яблук, винограду, і іншої природної "косметики". Перш ніж нанести овочеву маску або фруктовий крем, зробіть тест на алергію: помастіть ними невеличку ділянку шкіри вище ліктя. Якщо не з`явиться подразнення через декілька хвилин, можна приступати до процедури краси. З кожним овочем або фруктом вона буде різною. Але є кілька загальних правил. Наносити природну косметику можна тільки на ретельно очищене обличчя, а змивши її, не можна протягом 2 годин користуватися іншими косметичними засобами. Щоб забезпечити себе від нітратів, потримайте "сировину" протягом 20 хвилин у воді: нітрати — це сіль, і якщо вони є, то після такої "ванни" повністю підуть у воду.

ОМОЛОДЖУЄМО ШКІРУ

Виноградом

Ефект: ягода є природним джерелом резвератролу, який у свою чергу стимулює вироблення шкірою колагену, а він вже бореться зі зморшками. 1-й спосіб: декілька ягід винограду роздавіть і змастіть шкіру. Сік не повинен залишатися на шкірі більше 15 хвилин. Потім його потрібно змити холодною водою; 2-й: виноградний сік змішайте з соком лимона і медом у пропорції 2:1:1. Нанесіть на 10 хвилин на обличчя, потім промийте теплою водою і на 30 хвилин нанесіть на обличчя звичайну сметану; 3-й: виноград відваріть і регулярно кілька разів на день протирайте шкіру цим відваром.

Морквою

Ефект: у морквині міститься величезна кількість антиоксидантів — бета-каротин, вітаміни Е і С. Але варто пам`ятати, що маски з моркви можуть додати шкірі рудого відтінку, тому їх потрібно наносити увечері, на 5 хвилин, не частіше ніж 1 раз на тиждень. 1-й спосіб: для сухої шкіри — до 1 ст. сметани додайте 5 ст. л. свіжовіджатого морквяного соку; 2-й: для жирної шкіри — до 3 яєчних білків додайте 1 ст. л. морквяного соку; 3-й: для пом`якшення шкіри — сік морквини змішайте з пшеничною мукою так, щоб вийшла сметаноподібна кашка. Потім промийте лице теплою водою.

Яблуком

Ефект: потрапляючи на шкіру, яблуко, завдяки пектину і аскорбіновій кислоті, живить її, укріплює і підтягує. 1-й спосіб: для підтяжки шкіри (ліфтингу) — декілька яблук випечіть у духовці, потім зніміть шкірку і зіскребіть м`якоть. Кашку нанесіть на 20 – 30 хвилин на обличчя; 2-й: для кардинального ліфтингу — тертий хрін змішайте з тертим яблуком, нанесіть на шкіру на п`ять хвилин. Не довше, інакше можна обпалити шкіру; 3-й: для профілактики зморшок — одне яблуко розріжте навпіл і протріть половинками шкіру. Чим частіше ви робитимете цю процедуру, тим краще.

Картоплею

Ефект: завдяки лізину і тіаміну картоплі під силу розгладити передчасні зморшки. Крім того "другий хліб" живить, освіжає і знімає втому зі шкіри, що також продовжує її молодість. 1-й спосіб: натріть картоплю і прикладайте кашку протягом години — висохла перша маска, знімаєте її і наносите другу і т.д. 2-й: зваріть очищену картоплю і розтовчіть її в молоці. Маску нанесіть на 30 хвилин, потім змийте теплою водою.

Грушею

Ефект: одна з ознак старіння шкіри — пігментація. З нею допоможе справитися груша завдяки вхідним до її складу дубильним речовинам. 1-й спосіб: натерти грушу на дрібну терку і прикладати кашку до лиця і шиї на 30 хвилин; 2-й: змішайте сік груші із завареною ромашкою в пропорції 1:1 і регулярно протирайте цією сумішшю обличчя.

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