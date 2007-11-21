Тест - чи залежить ваше здоров`я від погоди

Ви можете перевірити себе на метеозалежність із допомогою тесту:

1. Якщо насувається магнітна буря чи погіршення погоди, чи відчуваєте Ви знесилення, дратівливість, довго не можете заснути?

2. У несприятливі дні у вас появляються синці під очима, набряки повік чи кистей рук, стоп?

3. Чи відмічаєте ви в несприятливі дні головний біль чи біль у серці, суглобах, спині?

4. У несприятливі погодні дні ви втрачаєте апетит, відчуваєте дискомфорт у животі?

5. Ваші страждання нетривалі - максимум 2-3 доби?

6. Чи відмічали ви погіршення стану здоров`я, повільне відновлення сил після поїздки на відстань понад 200-300 кілометрів, особливо при зміні при цьому клімату?

7. У вас особливе передчуття зміни погоди і ваші прогнози, як правило, збуваються?

За кожну позитивну відповідь поставте 5 балів, за негативну - 0. Якщо результат становить 15 балів і більше, ви метеочутлива людина. Вам належить приділити підвищену увагу до свого здоров`я та вжити запобіжних заходів.