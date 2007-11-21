Список найнебезпечніших продуктів

Неправильне харчування - пряма дорога до ожиріння, серцевих захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту. Шкідливі продукти вкорочують життя.

Список шкідливих продуктів:

1. Жувальні цукерки, пастила, «чупа-чупси». У них міститься величезна кількість цукру, хімічні добавки, фарбники, замінники тощо.

2. Чіпси - кукурудзяні і картопляні. Дуже шкідливі для організму. Чіпси - це ніщо інше, як суміш вуглеводів і жиру, в оболонці фарбників і замінників смаку. Так само нічого доброго не принесе поїдання картоплі - фрі.

3. Солодкі газовані напої - суміш цукру, хімії та газів - щоб швидше рознести по організму шкідливі речовини. Кока-кола, наприклад, чудовий засіб від вапняного накипу і іржі. Газовані солодкі напої шкідливі і високою концентрацією цукру - в еквіваленті чотири-п`ять чайних ложок, розбавлених в склянці води. Тому, вгамувавши спрагу такою газованою водою, ви через п`ять хвилин знову захочете пити.

4. Шоколадні батончики. Це гігантська кількість калорій у поєднанні з хімічними добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами.

5. Сосиски і ковбаси. М`ясні делікатеси залишаються одними з найшкідливіших продуктів. Вони містять так звані приховані жири (свиняча шкіра, сало, жир), все це вуалюється ароматизаторами і замінниками смаків. Багато виробників м`ясних виробів використовують трансгени. Так сосиски, сардельки, ковбаси на 80 % (!) складаються з трансгенної сої. Докладну інформацію про трансгени і компанії, що використовують трансгени можна знайти на сайті «Грінпіс-Росія».

6. Жирне м`ясо сприяє утворенню бляшок холестеринів на судинах, що прискорює старіння організму і призводить до виникнення серцево-судинних захворювань.

7. Майонез. Майонез дуже калорійний продукт, окрім цього містить величезну кількість жирів і вуглеводів, а також фарбники, підсолоджувачі, замінники тощо. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, різні соуси і заправки, в широкому асортименті представлені на прилавках наших магазинів. Вміст фарбників, замінників смаків і генно-модифікованих продуктів в них, на жаль, не менше.

8. Локшина швидкого приготування. Все це суцільна хімія, що завдає шкоди вашому організму.

9. Сіль. Сіль знижує тиск, порушує баланс в організмі, сприяє скупченню токсинів. Тому якщо відмовитися від неї ви не в силах, то, як мінімум, прагніть не вживати її у великих кількостях.

10. Алкоголь. Навіть у мінімальних кількостях заважає засвоєнню вітамінів. Окрім цього алкоголь дуже калорійний сам по собі.

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