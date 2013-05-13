В Україні пройде тиждень планування сім'ї

Міністерством охорони здоров`я України з 13 по 19 травня проводиться Всеукраїнський тиждень планування сім`ї та збереження репродуктивного здоров`я, приурочений до найбільш зворушливих для кожної людини свят - Дня матері та Дня сім`ї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Всеукраїнський тиждень планування сім`ї та збереження репродуктивного здоров`я покликаний привернути увагу урядових, громадських організацій, медичних працівників і широкого загалу населення до вирішення проблем планування сім`ї і репродуктивного здоров`я та подолання негативних тенденцій демографічної ситуації в Україні.

У прес-службі зауважили, що в 1992 році рівень материнської смертності в Україні становив 39,7 на сто тисяч немовлят, народжених живими, то в 2012-му цей показник зменшився до 12,5.

«Рівень дитячої смертності також знизився з 14,7 на 1000 народжених живими у 1995 році до 8,14 у 2012 році, проте вона залишається вищою, ніж в країнах Європи», - зазначили у прес-службі і наголосили, що «важливим чинником розладу репродуктивного здоров`я є аборти, які завдають непоправної шкоди здоров`ю і в першу чергу репродуктивному».

За даними МОЗ, упродовж останнього десятиріччя рівень абортів суттєво знижено - з 82 на 1000 жінок фертильного віку у 1990 році до 12,36 у 2012 році. Значно збільшилась кількість жінок, які користуються сучасними контрацептивами.

Для вирішення цих проблем у більшості регіонів країни створено мережу служб планування сім`ї та дитячої і підліткової гінекології, а також мережу "Клінік дружніх до молоді", яка нараховує понад 100 таких закладів. Пропаганда здорового способу життя щодо збереження репродуктивного здоров`я здійснюються в консультативних пунктах центрів соціальних служб для молоді.

*** День матері - міжнародне свято, офіційно встановлене Конгресом США 8 травня 1914. Після першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. В Україні День матері офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.