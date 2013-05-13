Цього тижня в Україні - грози і спека +34

У першій половині поточного тижня на всій території України, окрім східних областей, очікуються грозові дощі, на зміну яким прийде спекотна посушлива погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«У період з 13 по 16 травня на території України погодні умови будуть різними. У західних областях встановиться прохолодна погода. Максимальна температура становитиме +18-23 градуса. У східних областях, центральних і на півдні України буде посушлива погода з температурою повітря +24-29 градусів. На півночі і в низці центральних областей максимальна температура у ці дні 22-27 градусів тепла. При цьому в усіх регіонах, окрім східних областей, можна чекати на весняні короткочасні грозові дощі», - сказав Кульбіда.

За його словами, опади трохи пом`якшать посушливу погоду, яка встановилася в країні останнім часом.

Проте вже 17-18 травня на всій території України очікується підвищення температури повітря до +29 -34 градусів, при цьому опадів у ці дні Гідрометцентр не прогнозує.

Проте Кульбіда висловив сподівання на те, що з 19 по 23 травня в країні трохи похолодає і випаде більша кількість опадів, ніж спостерігається зараз.