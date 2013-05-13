Вправи для очей під час роботи за комп'ютером

Наші очі, так само, як і інші частини тіла, потребують постійного тренування і спеціальних вправ, що підтримують їх здоров`я. Особливо якщо ви багато часу проводите перед монітором.

Нижче ми розповімо про основний комплексі вправ для очей, розроблений окулістами. Цей комплекс спрямований не на корекцію зору, а на профілактику його погіршення і тренування очей.

1. Сядьте зручно на стілець. Потріть руки, щоб вони зігрілися. Закрийте очі і покладіть на них долоні, не закриваючи при цьому ніс. Уникайте тиску на очні яблука. Уявіть собі глибоку темряву і зосередьтеся на ній. Зробіть глибокий вдих, думайте про щось приємне і розслабляюче. Коли ви будете бачити саму лише темряву, зніміть долоні з очей. Повторіть вправу за 3 хвилини.

2. Міцно примружтеся на 3-5 секунд. Відкрийте очі і не блимайте 3-5 секунд. Повторити 7-8 разів.

3. Закрийте очі і масажуйте їх круговими рухами пальців, не натискаючи на очні яблука, протягом 1-2 хвилин.

4. Поставте 3 пальці під кожною бровою і злегка потягніть ними шкіру вгору, щоб піднялися очі. Потримайте протягом 1-2 секунд, потім відпустіть. Повторити 5 разів.

5. "Закатіть" очі за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової стрілки. Повторіть 5 разів, не забувайте блимати.

6. Фокус на віддаленому об`єкті протягом 10-15 секунд. Потім повільно переведіть погляд на довколишній об`єкт, не рухаючи головою. Фокус знову протягом 10-15 секунд. Потім поверніться на далекий об`єкт. Зробіть цю вправу 5 разів.

7. Подивіться на протилежну стіну і водіть очима так, як ніби ви пишете очима. Не рухайте головою. Це може здатися складним на перший погляд, але трохи практики і все вийде, до того ж, це дійсно цікава вправа! Чим більше "букв" ви пропишите, тим кращий ефект.

Завжди закінчуйте зарядку легким масажем закритих очей протягом 10-15 секунд.

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