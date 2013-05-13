11 способів пережити спеку

Хоча температура за віконцем опустилася з позначки +30 до +25, справа все одно йде до літа, а відпустка у нас, на жаль, не 3-місячна, та й задоволення жити за містом можуть дозволити собі далеко не всі. Так як же легко переносити спеку?

Високі температури і сонячна активність - це не тільки неприємно, а ще й небезпечно для здоров`я. Варіантів тут чимало, від зневоднення і судом до теплового або сонячного удару. Тому пропоную все ж не експериментувати з власним організмом. Особисто я влітку майже завжди ношу головний убір, тим більше, що їх зараз безліч, на будь-який смак. А ще я дотримуюся наступних літніх "заходів безпеки":

1. Обов`язково дихаю свіжим повітрям, але роблю це або рано вранці (до 11:00), або ввечері (після 17:00).

2. Ношу вільний одяг яскравих і світлих кольорів, ніякого чорного та йому подібних!

3. Вибираю речі з натуральних тканин, без домішок синтетики.

4. Завжди ношу з собою рідкий кисень у балоні і пшикаю на обличчя та інші відкриті ділянки тіла приблизно щогодини.

5. Вдома, звісно ж, включаю кондиціонер і зволожувач повітря. При цьому під кондиціонером не сиджу, а тим більше - не сплю.

6. По можливості використовую спеціальну літню косметичну серію, з ментолом і зеленим чаєм.

7. Як мінімум, двічі на день приймаю прохолодний душ.

8. Обливаю на ніч ноги холодною водою - це добре знімає набряки і втому в ногах, сприяє спокійному сну.

9. Постійно ношу в сумочці пляшку води. До речі, рідини в день намагаюся пити більше, ніж взимку - 2-2,5 л.

10. Замість гарячої їжі та м`яса, намагаюся їсти більше зелені, фруктів, овочів і знежирені молочні продукти.

11. Намагаюся не пити алкоголь і каву - вони сприяють зневодненню організму.

Крім того, не забувайте стежити за домашніми тваринами - вони також важко переносять спеку, особливо улюбленці з довгим хутром. Регулярно поїть їх водою і частіше вичісуйте.