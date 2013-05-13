Завтра в Україні дощі

У вівторок, 14 травня, на більшій частині території України очікуються дощі, грози, подекуди град.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Вночі на Правобережжі, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град (вночі у північних, вдень - у східних областях місцями пройде невеликий, а вдень на Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині в окремих пунктах сильний дощ). Вітер північно-західний, на Лівобережжі та в Криму - південно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, вдень у центральних областях до 24 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 21-26°, в східних областях - до 29°; в західних областях вночі - 8-13°, вдень - 15-20°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 23-25°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 23-25°. 13 травня температура води в Чорному та Азовському морях - 16-19°; в Дніпрі біля Києва - 20°.