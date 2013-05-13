Медичну реформу в Україні не буде зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова сьогодні на прес-конференції.

«Я навіть не припускаю такої думки. Одне діло - плескати язиком, інше - брати плуга... Згадайте усі політичні програми. Усі гасла торкалися поліпшення якості та доступності медичної допомоги. Це можна досягти тільки через зміну системи, через системні зміни. Як можна зробити якісною медичну допомогу, враховуючи можливості держави, які є абсолютно обмеженими? Старі принципи не діють, нові фінансові моделі не дають можливості забезпечити якість. Треба міняти механізм. Комусь треба було розпочати цю реформу», - зазначила Богатирьова.

За її словами, на часі формувати групу прихильників, партнерів реформ. «Треба допомагати змінювати те негативне, що сьогодні існує. Сьогодні не можна залишити систему охорони здоров’я без змін, це не викликає сумніву ні в кого», - сказала міністр.

На переконання Богатирьової, зміни в медицині розпочато запізно. «Їх треба було робити у 90-ті роки, але їх треба робити… Мене дуже непокоять такі лозунги (щодо зупинення медичної реформи - УНІАН), оскільки це дезорієнтує людей, це людей депресує, сіє зневіру, що ми ні на що не здатні», - наголосила міністр.