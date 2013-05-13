Медичні заклади в Україні не закривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова сьогодні на прес-конференції.

«Такої статистики, яку наводять, ми не можемо підтвердити. Це необ’єктивна інформація, що йде закриття закладів», - зазначила міністр.

Богатирьова пояснила - якщо й зменшується кількість ліжок у стаціонарах, то вони починають працювати як ліжка денного перебування.

Міністр наголосила, що для поліпшення умов перебування хворих або збільшення кількості амбулаторій потрібно спочатку відкрити нові медичні заклади, а потім закрити ті, які працювали неефективно.