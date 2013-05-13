Педіатрів не примушуватимуть перекваліфіковуватися на сімейних
Лише тих, які цього захочуть
Педіатрів не примушуватимуть перекваліфіковуватися на сімейних лікарів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова сьогодні на прес-конференції.
За її словами, «примусової перекваліфікації не буде», перекваліфіковувати будуть тих лікарів, які цього захочуть.
«Ми пропонуємо на лікарів-педіатрів з великим стажем роботи, надто пенсійного або передпенсійного віку, не тиснути, не примушувати перекваліфіковуватися на сімейного лікаря. Таких лікарів варто залишити лікарями-педіатрами-консультантами, які працюють на другому рівні надання медичної допомоги (у районних центрах, районних поліклініках)… Лікарі-педіатри зберігаються. Доступність до педіатрів буде збережена. Як і до акушерів-гінекологів», - запевнила Богатирьова.
Міністр наголосила, що у перехідному періоді необхідно забезпечити функціонування в амбулаторіях змішаних колективів, де працює і сімейний лікар, і лікар-педіатр може приїжджати на консультацію (а може і працювати), та акушер-гінеколог, така практика добре прижилася у Рівненській, Дніпропетровській областях.
За словами Богатирьової, там, де є віддалені амбулаторії, а за кількістю населення, за навантаженням немає змоги тримати на посаді лікаря-педіатра, буде організовано виїзд педіатра або іншого вузького спеціаліста – один чи два рази на тиждень.
«Період реформи первинної медико-санітарної допомоги розрахований до кінця 2020 року, ми маємо 7 років, щоб не тільки започаткувати зміни в організації первинки, а й досягнути зміни всієї системи. З перших днів і тижнів нам треба працювати наполегливо, бо будь-яка реформа потребує ресурсів – фінансових, кадрових, суттєвих вливань для оснащення», - зазначила міністр.
На прес-конференції було також повідомлено, що сьогодні в Україні розпочався Тиждень сімейної медицини.