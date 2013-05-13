Сьогодні в Україні стартував Всеукраїнський тиждень діагностики раків шкіри, що має на меті своєчасне виявлення дерматоонкологічних захворювань серед населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Цей захід відбувається в Україні щороку, але цього разу вперше до розв`язання проблеми раків шкіри було вирішено підійти на міждисциплінарному рівні. До проекту долучилися дерматовенерологи, онкологи, терапевти, а також офтальмологи, оскільки українці ще мало обізнані щодо існуючого ризику виникнення меланоми райдужної оболонки ока.

"Протягом тижня фахівці цих чотирьох спеціальностей з понад 700 державних та приватних клінік усієї України безкоштовно оглядатимуть пацієнтів", - розповіла керівник МОЗ України Раїса Богатирьова.

За її словами, напередодні було проведено перший в Україні міждисциплінарний онлайн-семінар для профільних лікарів усіх областей України. Мова йшла про нові методи боротьби, профілактики та діагностики раків шкіри. У реальному часі семінар слухали понад 10 тис. дерматовенерологів, онкологів, терапевтів та офтальмологів.

Також міністр повідомила, що 17 травня в рамках Всеукраїнського тижня діагностики раків шкіри відбудеться всеукраїнський День боротьби з меланомою. У цей день спеціалісти зосередять зусилля на кампанії з діагностування, лікування й профілактики саме меланоми і таким чином підтримають панєвропейський проект "Євромеланома". Окрім широкомасштабної діагностики, одна з першочергових цілей проекту - проінформувати громадян про шкідливість надмірного перебування на сонці та навчити їх правилам профілактики шкірних онкологічних захворювань.