Спрощено умови надання знеболювальних препаратів

Уряд спростив умови надання знеболювальних препаратів тяжкохворим, які знаходяться вдома.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, уряд 13 травня прийняв постанову «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я», яка забезпечить більш якісне отримання необхідної допомоги пацієнтами.

На сьогодні процедура використання певних лікарських засобів та виписування рецептів на них надто складна і тривала. Віддаленість лікувальної установи від пацієнта, особливо в сільській місцевості, ускладнює отримання своєчасно та в достатній кількості знеболювання пацієнтом, констатували в Кабміні.

Ліки для повного тамування больового синдрому у хворих отримати досить не просто через складну систему контролю, яка, на жаль, аж ніяк не сприяє полегшенню страждань у хворих, додали в уряді.

Постанова забезпечить баланс між запобіганням нецільовому використанню наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що входять до складу лікарських засобів, та наявності цих препаратів для медичних цілей. А також встановить процедуру обігу лікарських засобів, яка не обмежує наявності та доступності найнеобхідніших препаратів, зокрема, таких як морфін. Значно спрощені процедури призначення наркотичних засобів, вилучена норма про необхідність створювати велику кількість комісій, які фактично діяли формально. Довіра до кваліфікації лікаря, його високих моральних якостей дозволятиме ефективно та своєчасно надавати лікувальні послуги пацієнтам, зазначається в повідомленні.

Також встановлюється можливість використання електронного запису про видачу препарату пацієнтові без відповідного дублювання в облікових журналах тощо.

«Встановлення нових правил - простих для виконання і водночас достатніх для попередження витоку препаратів в незаконний обіг - дозволить наблизити практику обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в медичній практиці до загальноєвропейських», - підкреслили в Кабміні.

Прийняття постанови сприяє покращенню доступу до лікарських препаратів широкого застосування для надання медичної допомоги та усуне дублювання нормативно-правових актів щодо контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, йдеться в повідомленні.