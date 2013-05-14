Як прийти в себе після свят

Не переживай, прийти в себе після свят можна без виснажливих голодувань і хитромудрих дієт! Для цього tochka.net дасть тобі кілька простих і дієвих порад, дотримуючись яких ти без проблем безпечно і ефективно схуднеш.

Розвантажувальні дні

Зверни увагу, не голодні, а саме розвантажувальні! Це означає, що раціон такого дня треба скласти з невеликих порцій корисних продуктів за принципом "краще менше, але частіше". Наприклад, знежирений кефір, пісна каша, яблука, салат зі свіжих весняних овочів. Різке табу на їжу може призвести до зворотного ефекту, і замість бажаного схуднення ти отримаєш уповільнений обмін речовин і як наслідок - нові кілограми.

Калорії в раціоні

Допомогти своїй талії також можна, якщо виключити з раціону висококалорійні продукти: солодке, жирне, мучне, алкоголь, а також овочі з високим вмістом крохмалю. Наприклад, жирні молочні продукти можна на певний час замінити знежиреними, а свинину - яловичиною або птицею.

Свій раціон у період схуднення також можна урізноманітнити нежирної рибою і морепродуктами, кашами, овочами і фруктами, хлібом з борошна грубого помелу або жита.

Вода

Пий воду за півгодини до їжі або через годину після. Вода виводить шлаки і токсини, що накопичилися за час святкових застіль, тим самим очищаючи наш організм. Головне, щоб вода не затримувалася в тілі у вигляді набряків і зайвої рідини. А для цього намагайся обмежити споживання солі і солоних продуктів, тому що саме сіль утримує воду в організмі.

Фізичні навантаження

Час активного сидіння (за столом) плавно змінюється на звичний робочий ритм. І це також допоможе скинути зайву вагу. Намагайся більше рухатися. Не важливо, чи то ранкова зарядка, чи то піші прогулянки на свіжому повітрі, чи то підйом по сходах без ліфта. До речі, дуже корисно для фігури і для квартири влаштувати прибирання після тривалих вихідних.

Настрій

І найголовніше! Нехай зайва вага стане твоїм стимулом для активної дії, але ні в якому разі не для поганого настрою та самоїдства! Важливо любити і сприймати себе такою, яка ти є. І навіть зі своїми недоліками боротися з позитивним настроєм. Тоді все обов`язково вдасться!

lady.tochka.net