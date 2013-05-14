На Годині питань обговорять пожежу на Вуглегірській ТЕС

Головним питанням під час Години запитань до уряду у п’ятницю, 17 травня, буде пожежа на Вуглегірській ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також припустив що будуть додаткові питання до Міністерства екології та природних ресурсів.

Рибак зазначив, що під час Погоджувальної ради лунала пропозиція розглянути під час Години запитань до уряду питання щодо виконання держбюджету-2012, але для цього на Годині запитань до уряду може бути недостатньо часу.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня о 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС, на якій працює 2 тис. 836 співробітників, була повністю зупинена. Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).