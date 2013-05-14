Педіатрів не примушуватимуть перекваліфіковуватися на сімейних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова на прес-конференції.

За її словами, «примусової перекваліфікації не буде», перекваліфіковувати будуть тих лікарів, які цього захочуть.

«Ми пропонуємо на лікарів-педіатрів з великим стажем роботи, надто пенсійного або передпенсійного віку, не тиснути, не примушувати перекваліфіковуватися на сімейного лікаря. Таких лікарів варто залишити лікарями-педіатрами-консультантами, які працюють на другому рівні надання медичної допомоги (у районних центрах, районних поліклініках)… Лікарі-педіатри зберігаються. Доступність до педіатрів буде збережена. Як і до акушерів-гінекологів», - запевнила Богатирьова.

Міністр наголосила, що у перехідному періоді необхідно забезпечити функціонування в амбулаторіях змішаних колективів, де працює і сімейний лікар, і лікар-педіатр може приїжджати на консультацію (а може і працювати), та акушер-гінеколог, така практика добре прижилася у Рівненській, Дніпропетровській областях.

За словами Богатирьової, там, де є віддалені амбулаторії, а за кількістю населення, за навантаженням немає змоги тримати на посаді лікаря-педіатра, буде організовано виїзд педіатра або іншого вузького спеціаліста – один чи два рази на тиждень.

«Період реформи первинної медико-санітарної допомоги розрахований до кінця 2020 року, ми маємо 7 років, щоб не тільки започаткувати зміни в організації первинки, а й досягнути зміни всієї системи. З перших днів і тижнів нам треба працювати наполегливо, бо будь-яка реформа потребує ресурсів – фінансових, кадрових, суттєвих вливань для оснащення», - зазначила міністр.

На прес-конференції було також повідомлено, що сьогодні в Україні розпочався Тиждень сімейної медицини.