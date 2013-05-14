Як запобігти викривленню хребта

Сколіоз - це викривлення хребта, внаслідок чого він має форму літери "С" або "S" в грудній або поперекової області, і хворий страждає різного роду дискомфортом, від сутулості і до болю в спині.

Є безліч причин сколіозу, включаючи спадковість і вроджені патології. Звичайно, в цих випадках профілактика неможлива. Але сколіоз може бути і габутою проблемою і його можна уникнути, вживаючи певних заходів безпеки, про які розповідають лікарі-ортопеди медичної клініки "Велес":

1. Уникайте активності, яка навантажує лише одну сторону вашого тіла - сколіоз часто обумовлений тривалим м`язовим дисбалансом.

2. Від сумки краще відмовитися на користь рюкзака, або хоча б носити її поперемінно то на правому, то на лівому плечі.

3. Щодня виконуйте спеціальні вправи для м`язів спини:

- Лежачи на животі на підлозі, піднімайте верхню частину тулуба з прогином в спині. Затримайтеся в цій позі на 5 секунда, потім повільно опустіться на підлогу. Повторіть 10 разів.

- Лежачи на підлозі на животі, піднімайте праву руку-ліву ногу, потім ліву руку-праву ногу. Зробіть 3 підходи по 15 разів.

- Встаньте прямо, ноги на ширині плечей. Не згинаючи колін, постарайтеся опустити руки на підлогу, покласти на нього долоні, потім лікті (ноги можна розставити ширше). Постійте в такій позі 10-15 секунд, добре прогнувшись у спині.

4. Пам`ятайте про поставу: намагайтеся завжди тримати спину прямо, опустіть плечі, а головою тягніться в небо, намагаючись ніби дістати його верхівкою.

5. Додайте в свій раціон продукти з кальцієм, який сприяє зміцненню опорно-рухового апарату: вівсянка, соя, мигдаль, сардини, сир, риба, зелень.

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