Де в Україні завтра пройдуть дощі

Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі та град, вдень буде 20-25° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 15 травня буде мінлива хмарність. На Правобережжі та в Криму короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град; на решті території вночі без опадів, вдень окремі грозові дощі. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 20-25°, у східних областях 26-31°.

У Київській області буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ (вночі місцями), гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час гроз місцями подекуди 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У столиці короткочасний дощ (вночі місцями), гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

14 травня температура води в Чорному та Азовському морях 16-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.