Державна СЕС контролює ситуацію щодо нового коронавірусу

Державна санітарно-епідеміологічна служба контролює ситуацію з можливою появою нового коронавірусу в Україні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, 8 травня 2013 року Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров`я Франції поінформувало ВООЗ про один підтверджений випадок інфікування новим коронавірусом. У пацієнта, який захворів 23 квітня 2013 року, розвинулись респіраторні симптоми. Інфікування новим коронавірусом було лабораторно підтверджено 7 травня 2013 року Інститутом Пастера. Зараз пацієнта госпіталізовано. Попереднє розслідування виявило, що пацієнт перебував у місті Дубай (Об`єднані Арабські Емірати). Триває подальше розслідування цього випадку захворювання.

Від початку року, за даними ВООЗ, у світі зареєстровано 31 лабораторно підтверджений випадок інфікування людей новим коронавірусом, в тому числі 18 летальних випадків.

З огляду на ситуацію, ВООЗ закликала усі держави-члени продовжувати епідеміологічний нагляд за важкими гострими респіраторними інфекціями і уважно вивчати будь-які нетипові прояви.

Водночас, ВООЗ вважає недоцільним у цей час вводити обмеження для пасажирів, які подорожують повітряним транспортом.

У МОЗ зазначили, що згідно з процедурою, в Україні існує система моніторингу за циркуляцією вірусів у довкіллі, коли відбираються сироватки крові здорових людей і тих, хто хворіє на важкі форми респіраторних захворювань. Ці дані порівнюються, віруси ідентифікуються або ж виявляються нові. У випадку виявлення нових вірусів, санепідслужба активно починає працювати з особами, які є носіями. У випадку виявлення нового вірусу зразки відправляють до регіональної лабораторії ВООЗ у Лондон, Велика Британія.

*** 13 травня ВВС Україна повідомила, що новий штам коронавірусу виявили спочатку на Близькому Сході, згодом його завезли до Європи. Всесвітня організація охорони здоров`я заявила, що, ймовірно, новий коронавірус NCoV може передаватися від людини людині.

Таку заяву ВООЗ зробила після того, як міністерство охорони здоров`я Франції підтвердило, що вже друга людина заразилася вірусом від хворого. Це 50-річний чоловік, який перебував у лікарняній палаті разом з хворим, у якого виявили вірус після повернення з Дубаї.

"У обох пацієнтів був позитивний результат на наявність вірусу", - заявив міністр охорони здоров’я і додав, що хворих помістили до ізолятора.

Коронавірус NCoV викликає пневмонію та ниркову недостатність.

У Саудівській Аравії від цього вірусу уже померло двоє людей, повідомили чиновники зі сфери охорони здоров`я країни.

За повідомленням міністра, з минулого літа з 24 випадків, у яких було підтверджено діагноз, 15 людей померло.

У ВООЗ поки що не підтвердили причини останніх смертей.

ВООЗ висловила занепокоєння груповими випадками зараження новим штамом коронавірусу та можливістю його поширення.

У 2012 році було зафіксовано 33 підтверджених випадки ураження вірусом в Європі та на Близькому Сході, з-поміж них - 18 смертей, повідомили у ВООЗ.

Спочатку вірус виявили в Саудівській Аравії та Йорданії, а згодом він розповсюдився на Німеччину, Францію та Велику Британію.

У лютому цього року у лікарні англійського Бірмінгема помер пацієнт, у його сім’ї вірус виявили у трьох людей. Вважається, що члени родини заразилися вірусом під час подорожі Близьким Сходом та Пакистаном.

Новий коронавірус NCoV походить з тієї ж родини вірусів, що й вірус SARS, який поширювався в Азії у 2003 році.

Однак, за повідомленням ВООЗ, NCoV та SARS відрізняються один від одного.

Відомо, що коронавірус викликає респіраторні інфекції як в людей, так і в тварин. Але поки що невідомо, чи NCoV був мутацією існуючого вірусу чи це вірус, який від тварин поширився на людей.