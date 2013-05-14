МОЗ співпрацюватиме з Кувейтським фондом економічного розвитку

Міністерство охорони здоров`я України домовилось про співпрацю з Кувейтським фондом арабського економічного розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, міністр Раїса Богатирьова зустрілася з делегацією Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, яка прибула в Україну для підготовки угоди про співпрацю в рамках проекту зі створення сучасного Міжнародного реабілітаційного центру InterMedicalEcoCity.

В Україні на узбережжі Азовського моря в Херсонській області ведеться робота з розбудови Міжнародного реабілітаційного центру InterMedicalEcoCity, який спеціалізуватиметься на наданні допомоги дітям, хворим на дитячий церебральний параліч, а також дорослим із хронічними захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату, гінекологічними хворобами, постраждалим внаслідок спортивних травм і тим, хто потребує реабілітації після інсультів та інфарктів.

"Ми надзвичайно зацікавлені у залученні інвестицій в цей проект, якому надано статус національного. Його успішна реалізація має велике значення і для України, і для всієї міжнародної спільноти, адже в Центрі застосовуються унікальні реабілітаційні методики, визнані на світовому рівні", - зазначила Богатирьова.

Вона повідомила, що прем`єр-міністр України дав доручення керівникам всіх міністерств і відомств, що мають до цього стосунок, провести зустрічі з делегацією Кувейтського фонду арабського економічного розвитку для обговорення технічної, юридичної та соціально-економічної складових співпраці та узгодження всіх питань, пов`язаних з підготовкою угоди.

Присутній на зустрічі автор проекту, генеральний директор Міжнародної клініки відновлюваного лікування Володимир Козявкін наголосив: "Нас об`єднала спільна мета - конкретна допомога конкретним дітям". За словами Козявкіна, в Україні вже пройшли лікування понад 300 дітей з Держави Кувейт, після якого були отримані позитивні результати.

Звертаючись до Надзвичайного та Повноважного посла Держави Кувейт в Україні Юсефа Хусейна Аль Габаді, Богатирьова висловила впевненість, що українсько-кувейтська співпраця в рамках реалізації проекту зі створення сучасного Міжнародного реабілітаційного центру InterMedicalEcoCity сприятиме зміцненню відносин між країнами та розбудові їх на довготривалій, стратегічній основі.

У прес-службі МОЗ зазначили, що регіон Арабатської стрілки, де на ділянці площею 50 га вже побудовано 35 тисяч квадратних метрів приміщень Міжнародного реабілітаційного центру InterMedicalEcoCity, має унікальне поєднання природних лікувальних грязей озера Сиваш, родовища термальних мінеральних вод, сприятливих природно кліматичних умов, теплого Азовського моря, степового повітря, а також найдовший у Європі піщаний пляж. Науковий супровід проекту здійснюють Міністерство охорони здоров`я і Національна академія медичних наук України.

В основу діяльності майбутнього реабілітаційного містечка покладається інноваційна методика інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, розроблена професором Козявкіним та вже понад 20 років успішно застосовується в Міжнародній клініці відновного лікування в Трускавці Львівської області для лікування хворих з ДЦП та іншими хронічними захворюваннями нервової системи.

Кувейтський фонд арабського економічного розвитку є державним агентством, яке займається питаннями надання фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. Мета діяльності Фонду, яку розпочато у 1961 році, полягає у спрямуванні частини прибутку від продажу нафти для надання економічної та технічної допомоги країнам арабського світу та іншим країнам, що розвиваються, шляхом надання чи розширення на пільгових умовах кредитів, необхідних для виконання програм економічного і соціального розвитку. Фонд є самостійною юридичною особою і діє під загальним керівництвом міністра закордонних справ Кувейту.

Головною умовою надання кредитів є суспільна спрямованість проектів (спорудження доріг, будівництво медичних закладів, розбудова промислових об`єктів), також можливе фінансування проектів в галузях сільського господарства, транспорту і зв`язку, енергетики тощо.