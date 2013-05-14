У Запоріжжі чиновник розбазарив понад 100 тис, виділених на госпіталь

У Запоріжжі відкрито кримінальне провадження щодо чиновника облдержадміністрації, через дії якого державний бюджет втратив понад 100 тис. грн, виділених на реконструкцію госпіталю для інвалідів Великої вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, з посиланням на першого заступника прокурора області Олену Герус, факт вчинення злочину було виявлено в ході перевірки діяльності комунальної установи «Запорізький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни».

В ході перевірки встановлено, що посадовець ЗОДА, який відповідав за підключення об`єкта до діючих газових систем, зловживаючи своїм службовим становищем, умисне прийняв нібито виконані підрядником пусконалагоджувальні роботи устаткування котельної і мереж газопостачання і погодив акти виконаних робіт. При цьому чиновник достеменно знав про те, що підключення об`єкта реконструкції до мереж не здійснювалося.

У прокуратурі повідомили, що на сьогодні дії чиновника кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Відкрито кримінальне провадження.