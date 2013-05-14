Кількість населення України може зменшитися до 44 млн осіб
До кінця 2016 року
Кількість населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн. осіб проти 45 млн. 529 тис. 408 осіб станом на 1 березня поточного року. Про це йдеться в прогнозі розвитку економічної ситуації в Україні, складеному аналітиками міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» в рамках підготовки квартального огляду економічної ситуації на швидко зростаючих ринках (Rapid Growth Markets Forecast).
Згідно з прогнозом, кількість населення України до кінця 2013 року становитиме не більш як 44,7 млн. осіб.
Разом з тим, експерти переконані, що зменшення населення, а також очікуване економічне зростання, зумовлене пожвавленням зовнішніх ринків, приведе до збільшення показника доходів на душу населення. Зокрема, до кінця 2013 року дохід на душу населення становитиме 3746 доларів, а в 2016-му - 4843 доларів.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, кількість населення України на 1 березня п.р. становила 45 млн. 529 тис. 408 осіб, що на 73 тис. 802 людини (0,02%) менше порівняно з показником кількості населення на 1 березня 2012 року (45 млн. 603 тис. 210 осіб) і на 9713 осіб (0,01%) менше порівняно з 1 лютого 2013 року.