Що таке салатна дієта

Салатна дієта - це вид експрес-дієти, адже довго харчуватися одними рослинами небезпечно. Тому вона ідеально підійде для тих, хто хоче за короткий термін очистити організм і позбутися зайвої рідини й продуктів життєдіяльності.

Рослини, що входять до меню салатної дієти, багаті на вітаміни й мікроелементи, які збагатять твій організм корисними речовинами. Три дні - і покращиться не тільки твій фізичний стан, а й шкіра!

День перший - морквяний

У цей день потрібно з`їсти 1,5 кг моркви в будь-якому вигляді, але, звичайно ж, більше вітамінів ти отримаєш із сирого коренеплоду. Відмовся від приправ - використовуй тільки оливкову олію для засвоєння і трохи лимонного соку.

День другий - день зелених салатів

У цей день в їжу вживай листові салати: рукколу, латук, айсберг, фрізе. Щоб було смачніше, додай пряні трави: петрушку, кріп, кінзу, базилік і селеру. Відмовся від солі, краще додай лимонний сік, бальзамічний оцет і трохи оливкової олії. Відразу ж після сніданку ти відчуєш сечогінний ефект рослин.

День третій - буряковий

Звари буряк, поріж його дрібними кубиками. Відмовся від будь-яких приправ - тільки коренеплід у чистому вигляді ідеально завершить дієту. Якщо ти знайдеш буряк зі свіжим листям - можеш додати і його в салат, листя буряка дуже сприяє схудненню.

Поради щодо салатної дієти:

У перші два дні перед сном дозволено випити келих червоного або білого сухого вина.

Вийшовши з дієти, ще кілька днів дотримуйся низькокалорійного режиму харчування. Їж нежирну рибу, відварну курку, знежирені молочні продукти.

Зменш вживання солі.

Не сідай на дієту, якщо хворієш на цукровий діабет, клінічну депресію і маєш проблеми з шлунково-кишковим трактом.

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