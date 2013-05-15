Сімейні традиції лишаються пріоритетом для українців – Янукович

Президент України Віктор Янукович наголошує, що питання збереження сімейних традицій, поваги до шлюбу, батьківства та материнства залишаються пріоритетними для українців.

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Міжнародного дня сім`ї, переданому УНІАН прес-службою Президента.

У зверненні Янукович наголошує, що Україна одвічно славилася шанобливим ставленням до родинних цінностей, де сім`я є основним носієм моральності, культури, історичної спадкоємності поколінь.

“Питання збереження сімейних традицій, виховання у дітей та молоді поваги до шлюбу, батьківства та материнства залишаються пріоритетними як для громадськості, так і для органів державної влади усіх рівнів”, - йдеться у зверненні.

Він щиро бажає кожній родині щасливої долі, добробуту, миру та злагоди.