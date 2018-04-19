14 правил здорового харчування
14 простих прийомів, які допоможуть вам стати стрункою і не замислюватись над схудненням...
Як не набрати зайві кілограми за осінь і зиму? Що допоможе вам завжди бути у формі? Чи потрібно дотримуватися суворої дієти або краще перейти на правильне харчування?
Ми зібрали 14 простих прийомів, які допоможуть вам стати стрункою і не замислюватись над схудненням.
Використовуйте блакитний посуд
Психологічні дослідження доводять: людину природним чином приваблюють червоний, жовтий і оранжевий колір.
Більш того, червоний і жовтий стимулюють апетит, нерідко приводячи голодного до переїдання. В той же час синій колір сприяє заспокоєнню і не дає з`їсти зайвого. Придбайте пару синіх тарілок - і знизьте ризик переїдання.
Їжте яйця на сніданок
Згідно з даними, опублікованими у міжнародному виданні "Журнал про проблеми ожиріння", тим хто худне і адептам здорового способу життя слід замінити звичний ранковий тост на яйце.
Як показали дослідження, ті люди, які з`їдали на сніданок яйце, втрачали калорії і сантиметри на талії на 65% швидше і ефективніше тих, хто продовжував снідати тостами і бэйглами.
При цьому сніданки були однаковими по калорійності. І все ж, перш ніж почати використовувати цю хитрість, слід проконсультуватися з лікарем!
Використовуйте великі прибори
Всім відомо, що першим кроком до стрункості є заміна великих тарілок на маленькі. Схожий закон працює з столовими приладами: виявляється, чим більше вилка, якою ви їсте, тим нижчий ризик, що ви з`їсте занадто багато.
Доказом цього служать дослідження вчених з американського Університету Юти, які помітили цю особливість у відвідувачів місцевого італійського ресторану.
Ті з гостей закладу, які отримували до своєї пасти велику вилку і намотували на неї на 20% більше спагеті, ніж на звичайний прибор, в результаті з`їдали на 10% менше, ніж гості з виделками звичного розміру.
Вимкніть телевізор
Вчені довели, що сніданки, обіди та вечері перед екраном телевізора або монітором комп`ютера мають критичний вплив на обсяги з`їденого.
У цифрах цей "критичний" вплив має значення: 40% зайвої їжі. До того ж, влаштовуючи вечерю за переглядом улюбленого фільму або читанням пошти, людина найчастіше вибирає швидку у приготуванні їжу, а то і зовсім купує фастфуд, який не відволікає її від більш цікавих занять. Дієтологи впевнені: хочете схуднути? Вимкніть телевізор!
Наповніть свою (маленьку) тарілку
Якщо вірити спеціалісту з бихевиоризму, професорові Брайану Уонсинку з Університету Корнуелла, що вивчав феномен "бездумного" харчування, люди, одноразово кладуть на тарілку все, що вони збираються з`їсти за майбутній сніданок, обід або вечерю, включаючи десерти, з`їдають на 14% менше тих, хто звик ходити за добавкою.
Додатковим способом знизити ризик переїдання стане і маленька тарілка: ті учасники експерименту, які слідували правилу одного підходу до їжі і використовували тарілку меншого розміру, в результаті з`їдали на 60% менше звичайного.
Відмовтеся від соусів
Дієтолог і власниця Нью-Йоркського центру правильного харчування Creative Nutrition Solutions Моллі Морган знає прекрасну причину відмовитися від таких звичних соусів, як кетчуп і майонез.
Як показує практика доктора Морган, вживаючи ці соуси в їжу, людина щодня набирає 100 калорій, а відмовляючись від них, може за рік скинути до 4,5 кілограма.
Пийте "дієтичну" каву
Ще одним "непомітним" джерелом цукру є ранкова кава. Здається, в парі ложок цукру, яким ви підсолодили свій напій за сніданком, немає нічого страшного, але цифри говорять про протилежне: за рік ранкова кава з цукром додає вам близько півтора кілограмів ваги.
Тим, хто п`є каву кілька разів в день, варто поглянути на такі розрахунки: відмова від ранкової і денної порцій кави з цукром здатний вберегти вас від 54 750 зайвий калорій в рік, а це майже 7 кілограмів зайвої ваги!
Зробіть паузу
Одним з головних перешкод на шляху до стрункості може бути щоденний стрес. "Гормон стресу - кортизол, що виробляється в момент високого нервового напруження, допомагає організму накопичувати запаси в області стегон і талії й уповільнює ефект будь-якої дієти", - розповідає инструктор по йоге Джилліан Моріарті.
Знизити рівень кортизолу в крові допоможуть щоденні десятихвилинні тайм-аути. Досить сісти, закрити очі і зробити декілька вправ з гімнастики для дихання!
Харчуйтеся інтуїтивно
Дієтолог і автор книги "Eat Local" Джасия Штайнметц пропонує тим хто худне уважно прислухатися до потреб свого організму і вибирати ту їжу, якої зараз найбільше хочеться. "Вітаміни та мінерали, необхідні нашому організму, ми можемо отримати з різних джерел.
І нам не варто ігнорувати власні бажання. Більш того, організм сам підказує, чого йому зараз не вистачає", - впевнена Джасия. Зрозумівши, що вам хочеться, проаналізуйте цю інформацію: так ви дізнаєтеся, чого вам не вистачає.
Наприклад, тим, хто марить солодким, швидше за все, потрібно джерело додаткової енергії. Не відмовляйте собі в цукерці, але надалі підберіть продукти, які заряджають силою не гірше шоколаду.
Вирушайте на прогулянку
Ходьба - прекрасна вправа для втрати ваги. Але ще ефективнішою вона стає у випадку, якщо прогулянка здійснюється відразу після їжі!
Дослідження японських учених показали, що люди, які здійснювали півгодинний променад відразу після прийому їжі, худнули швидше тих, хто вирушав на прогулянку через годину після обіду або вечері. Плюсом ходьби є і те, що цей вид вправи не має негативного впливу на процес травлення, а значить, не призведе до дискомфорту.
Починайте з супу або салату
Овочеві супи і салати не тільки корисні для здоров`я, але й допомагають уникнути переїдання. Спостереження вчених Університету Пенн показали: той, хто починав свій обід або вечерю з супу на овочевому бульйоні, з`їдали на 20% менше основної страви, що не могло не позначитися на їх фігурі.
Пийте до їжі
Чи можна пити під час їжі? Або краще пити воду до їжі? На ці питання відповіла Американська асоціація дієтологів. На думку її представників, вода, випита перед їжею, може спрацювати краще і ефективніше багатьох таблеток для схуднення.
Випивши пів-літри води за 30 хвилин до прийому їжі, людина з`їсть на 13% менше звичайного. "Багато хто плутає почуття голоду зі спрагою, тому якщо у вас є сумніви, спочатку випийте склянку води. Цілком імовірно, після цього помилкове відчуття голоду зникне саме собою. Воду можна замінити зеленим чаєм або водою з скибочкою свіжого фрукту", - радять дієтологи.
Дотримуйтесь принципу 80%
Помірність - ось головний ключ до успіху для тих, хто планує тривалу програму схуднення, і саме помірність лежить в основі принципу 80%.
По-перше, згідно з цим правилом, потрібно розділити свій раціон на 80% здорової їжі і 20% тієї, яка, ймовірно, не несе в собі особливо корисних властивостей.
По-друге, в 80% прийомів їжі ви повинні віддавати перевагу здоровим стравам. А по-третє, ви повинні наїдатися лише на 80% від того, чого вимагає ваше почуття голоду. На визначення ступеня ситості буде потрібен час, але все приходить з досвідом!
Звикніть до дитячих порцій
Приходячи в кінотеатр, ви першою справою купуєте поп корн? Не відмовляйте собі в цьому задоволенні, але вибирайте не гігантське відро з солоною кукурудзою, а його зменшену - "дитячу" порцію. Як показують дослідження, в 90% випадків "дитячі" порції містять на 200 калорій менше "дорослих", тому у вас є всі підстави трохи стримати свої апетити.
Дієтолог Ранья Батайне з компанії "Необхідне харчування", розробляючи для своїх клієнтів стратегію схуднення, керувалася наступним принципом: "Секрет стрункості полягає не в тому, щоб виключити зі свого раціону всі улюблені, але шкідливі продукти і страви, а в тому, щоб правильно зменшити їх порції!"
Незаперечним плюсом цієї тактики є те, що присутність улюблених смаків, нехай і в зменшених дозах запобігає виникненню дієтичної депресії.