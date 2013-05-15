Які рослини відлякують комарів

Базилік

Найсильніше діє свіжий. Добре його посадити у горщики та розвісити над верандою. Листя можна розтерти та використовуватися як ефірну олію, коли комарі все ж покусали.

М`ята

Коли розкласти її гілочки по квартирі, комарів стає менше. Відкриті місця, руки та ноги можна розтерти листям м`яти. Це на деякий відлякає комах.

Розмарин

Має сильний запах, якій не люблять комарі. Розмарин, що росте на підвіконні, почне пахнути, якщо злегка струсити цей вазон.

Ромашка

Комарі не терплять запаху ромашки. Розкладаємо по хаті кілька букетиків, і вони не залітають.

Герань

Цю кімнатну рослину комахи, не тільки комарі, просто не переносять. Якщо натерти відкриті місця листочками герані, кількість укусів комарів значно зменшиться. Горщики з геранню можна влітку виставити на веранді і комарів там стане менше.

Томат

Різкий запах листя помідорів - прекрасний натуральний репелент. Можна посадити кілька кущиків під вікнами, і комарі не будуть залітати.

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