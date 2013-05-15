На Сонці стався новий потужний спалах

Четвертий потужний спалах стався на Сонці, що може привести до проблем з радіозв`язком на Землі.

Про це повідомив РІА «Новости» представник Інституту прикладної геофізики Росгідромету (ІПГ).

"Близько 06.00 середи у тій самій активній області, що й учора, стався спалах класу Х, вже четвертий за два дні. Незвичайно активна діяльність цієї групи продовжується, але її геоефективність поки що невелика, і основна дія полягає в погіршенні умов проходження радіохвиль на освітленому боці Землі під час спалаху", - сказав співрозмовник агентства.

Сонячні спалахи залежно від потужності рентгенівського випромінювання поділяються на п`ять класів: A, B, C, M та X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро. Спалахи часто супроводжуються викидами сонячної плазми. Якщо хмара плазми досягає Землі, починається магнітна буря.

Останні спалахи стали найпотужнішим сплеском сонячної активності з 23 жовтня 2012 року, коли на Сонці стався рентгенівський спалах класу X1.8.