Влітку оздоровляться та відпочинуть у таборах 70% школярів — Азаров

Уряд України влітку 2013 року планує забезпечити організацію відпочинку та оздоровлення 2,81 млн школярів у таборах різного типу, що становить майже 70% від загального числа учнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр міністр України Микола Азаров повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він звернув увагу Держказначейства на необхідність виділення коштів регіонам для забезпечення відпочинку дітей.

Крім того, Азаров закликав профільні міністерства та відомства створити для дітей комфортні й безпечні умови відпочинку, а також забезпечити в таборах якісне харчування.

«Гасло «Усе найкраще дітям» необхідно втілити в життя», - сказав він.

За інформацією Азарова, в санаторіях і таборах відпочинку цього літа відпочинуть практично 100% сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 73% дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей та 50% дітей-інвалідів, яким необхідний такий відпочинок.

Цього літа працюватимуть близько 18 тис. дитячих закладів: заміських - 716, санаторного типу — 80, дитячих центрів — 6, закладів праці та відпочинку — 511, наметових містечок — 239, таборів із денним перебуванням дітей — понад 16 тисяч. Також буде відновлено роботу 18 закладів оздоровлення дітей, які не працювали раніше.