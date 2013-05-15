Як зняти з ніг втому

Підбори так чи інакше доставляють ногам дискомфорт. Однак є ті нещасні (до яких належу і я), у яких і без того є проблеми (наприклад, поздовжня або поперечна плоскостопість) - для таких жінок витончений каблучок є тортурами не гірше "іспанського чобота". Навіть вранці наступного дня особисто у мене продовжують нити ступні.

Тому методом проб і помилок я розробила для себе ряд відновлювальних процедур, якими хочу поділитися:

- Наповніть таз теплою (але не надто гарячою) водою, додайте столову ложку морської солі і потримайте ноги 15-20 хвилин.

- Зробіть контрастний душ для ніг, чергуючи прохолодну (але не холодну) і теплу (але не гарячу) воду. Буквально 5 хвилин буде достатньо, щоб відновити кровообіг і почуватися краще.

- Також додайте в свій раціон продукти, багаті кальцієм, білком і вітаміном Е - вони сприяють швидкому відновленню організму.

- Якщо ноги набрякають, прикладіть до набряклості лід на 10-15 хвилин (але не прохолоджуйте суглоби!), а потім підніміть ноги вище голови (найзручніше - на стінку).

- Під час сну також постарайтеся, щоб ноги лежали вище голови, для цього можна використовувати спеціальний валик.

- І звичайно, намагайтеся все ж не носити підбори в ті дні, коли вам потрібно буде багато ходити пішки.

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