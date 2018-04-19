В Україні спростять доступ до знеболювальних препаратів

В Україні буде спрощено доступ тяжкохворих пацієнтів до знеболювальних препаратів.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій ухваленню постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 2013 року «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я».

Учасники заходу наголошували, що, згідно з даною постановою, в Україні спрощується система призначення та доступу до сильнодіючих знеболювальних для пацієнтів, які страждають від хронічного больового синдрому.

Крім того, постанова встановлює основні і єдині для всіх закладів охорони здоров’я правила приймання, зберігання, видачі, знищення, обліку підконтрольних речовин, а також розширює доступність до знеболення та застосування лікарських наркотичних засобів у медичній практиці і створює належні умови для забезпечення рівного доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

Голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко поінформував, що до прийняття цієї постанови існувала ситуація, коли тяжкохворі майже не мали доступу до знеболювальних.

«Питання використання знеболювальних регулювалися наказом МОЗ № 11, що був виписаний у руслі вимог до контролю наркотичних засобів та психотропних препаратів. Він чітко відстоював сторону контролю. Ці перестороги працювали так, що медики не могли використати можливість знеболення, а хворі не могли отримати медичну допомогу. Розуміння цього приходить з часом, коли громадськість, медики, хворі сказали - так не може далі бути. Треба міняти ці правила гри», - зазначив Тимошенко.

За його словами, постанова, прийнята 13 травня, контролюватиме лише ті речі, які дійсно «несуть загрозу і можуть створити ситуацію, у якій можливий незаконний витік наркотиків».

«Але ми не будемо зв’язувати по рукам і ногам медичних працівників, не будемо створювати перепони у тому, щоб тяжкохворі, які вимагають паліативного втручання, знеболення, отримували медичну допомогу. Був знайдений консенсус, і постанова прийнята. Тепер медики повинні організувати так свою працю, щоб скористатися наданими можливостями. Медики тепер мають можливість надавати кваліфіковану достатню допомогу. Пацієнт має право (на знеболення), а не перевагу. Право, яке порушили через побоювання щодо незаконного витоку наркотиків. Біль не можна перечекати», - наголосив Тимошенко.

Водночас голова Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич висловив думку, що прийняття даної постанови «не є великою перемогою».

«Це шлях до європейських цивілізованих стандартів. Це чудовий досвід, як громадськість і держава можуть співпрацювати в ім’я допомоги людині. Законодавство розширює плацдарм до того, щоб людина не мучилася, щоб отримувала відповідну допомогу», - сказав Князевич.

Він підкреслив, що на сьогодні у ситуації з доступом тяжкохворих до знеболювальних препаратів ще нічого не змінилося.

«Треба законодавчі норми впровадити у життя – МОЗ свої накази повинно видати, обласні управління свої… Треба готувати країну до цього життя. Виділити бюджет для закупівлі тих чи інших препаратів, встановити чіткі правила гри. Але надія у наших пацієнтів з’явилася колосальна», - сказав Князевич.

Голова Громадської ради при Державній службі з контролю за наркотиками Леся Брацюнь підкреслила, що дана постанова є революційною.

«Те, що ми маємо сьогодні, - це вагомий крок до цивілізованих стандартів, якими користуються розвинені країни вже дуже давно. Постанова дуже проста для розуміння і дуже проста для виконання. Над нею працювали практичні лікарі, громадськість, представники міністерств та відомств», - сказала Брацюнь.

Вона зазначила, що питання обігу наркотиків лежить у сфері наркополітики держави, тому виникали питання й у правоохоронних органів до медиків – чи не буде незаконного використання, чи не стануть пацієнти наркоманами, чи не стануть родичі наркоділками.

«Тому ці питання протягом такого тривалого часу вдалося погодити. Це приклад того, як чиновники і практичні лікарі, громадськість знайшли порозуміння і прийняти цю постанову. Це старт, бо потрібно прийняти ще багато нормативних актів, які забезпечать виконання цієї постанови. В результаті пересічний українець не матиме жодних проблем зі знеболенням чи доступом до медичної допомоги, якої він потребує. Це наша мета», - наголосила Брацюнь.

У свою чергу директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей зазначив, що постановою щодо доступу тяжкохворих до знеболювальних в країні зроблено серйозний крок до гармонізації з європейськими правилами та нормами.

«Україна займає 76 (чи 74) місце у світі за відпуском опіоїдних анальгетиків на душу населення і передостаннє місце у Європі. Це неприпустима ситуація, тож прийняття цієї постанови і прийняття відповідних актів регуляторного характеру на виконання постанови дасть можливість змінити ситуацію в Україні», - сказав Хобзей.

За його словами, знайдено «компроміс між двома речами – питання доступу і питання контролю».

«Від усіх нас буде залежати реалізація цієї постанови, щоб вона не залишилася на папері. Щоб пацієнти отримали необхідну паліативну допомогу. Прямий обов’язок МОЗ - забезпечити допомогу невиліковним тяжкохворим пацієнтам, життя без болю», - сказав Хобзей.

У ході прес-конференції також зазначалося, що, згідно з новими правилами, щоб отримати знеболювальні, пацієнтам не потрібно буде чекати на рішення комісії лікарів. Рішення щодо призначення прийматиме практикуючий лікар. Хронічно хворим пацієнтам, які потребують знеболення, буде забезпечено запас знеболювальних препаратів вдома терміном на 15 днів (до нової постанови пацієнти не мали пава вводити препарати самостійно і були змушені чекати на медика, який вводив опіоїдні анальгетики).

Як повідомляв УНІАН, за даними громадських організацій, 428 тисяч українців щороку потребують паліативної допомоги та доступу до опіоїдних анальгетиків.