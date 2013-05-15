Інформація -запорука зниження смертності від меланоми

Кількість смертельних випадків від раків шкіри та меланоми в Україні знизиться лише після того, як 50% населення матиме інформацію про це захворювання та за необхідності проходитиме обстеження.

Про це заслужений лікар України, генеральний директор Інституту дерматології та косметології Ольга Богомолець заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Чи можна вже оцінити зменшення рівня смертності від меланоми? Можу сказати, що її можна очікувати лише тоді, коли буде поінформовано та мотивовано 50% дорослого населення України, 90% з яких будуть жінки", - сказала Богомолець.

Вона пояснила, що за американською статистикою первинне виявлення меланоми у 80% випадків встановлюється у домашніх умовах членами родини, а не лікарями, при цьому меланому у 9-ти з 10-ти випадків виявляють саме жінки.

Богомолець зауважила, що таким чином одна соціально свідома жінка несе відповідальність як мінімум за п`ятьох членів своєї родини, тому на сьогодні дуже важливо підвищувати обізнаність жінок стосовно цього захворювання.

Вона наголосила, що в Україні фіксується значне збільшення кількості випадків захворюваності на меланому, оскільки все частіше почали виявляти пухлини, проте у багатьох випадках хвороба діагностується несвоєчасно.

На переконання Богомолець, рівень обізнаності громадян про рак шкіри необхідно підвищувати. Богомолець підкреслила, що за результатами п’ятирічної інформаційної кампанії, вже 15% дорослого населення України знають про небезпеку меланоми та раку шкіри.

Крім того, в державі постійно проводяться заходи із підвищення рівня кваліфікації лікарів та інформаційні кампанії.

Богомолець додала, що останнім часом виявляти меланоми почали навчати також перукарів та косметологів.

"Просто рак шкіри розташований на шкірі голови і обличчя у 80% пацієнтів, а меланоми у 26% чоловіків виявляються на голові й у 56% жінок - на гомілках", - зазначила лікар.

Нагадаємо, з 13 по 19 травня в рамках Всеукраїнського тижня діагностики раку шкіри усі без винятку громадяни України мають можливість безкоштовно обстежитися на наявність меланоми та немеланомних пухлин у більш ніж 700 державних і приватних клініках.