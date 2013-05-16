Україна візьму участь у засіданнях Комісії з європейської фармакопеї

Президент України Віктор Янукович утворив українську делегацію для участі у засіданнях Комісії з європейської фармакопеї.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, до складу делегації увійшли: заступник голови Державної служби з лікарських засобів Андрій Захараш (глава делегації); заступник директора Департаменту організації державного контролю якості лікарських засобів - начальник відділу нагляду за безпекою використання лікарських засобів Держлікслужби Людмила Горова (заступник глави делегації); виконуючий обов`язки директора державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" Олександр Гризодуб (член делегації, за згодою); начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції Міністерства охорони здоров`я України Людмила Коношевич (член делегації); виконуючий обов`язки генерального директора державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" Олена Нагорна (заступник члена делегації, за згодою); вчений секретар державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" Єрануі Товмасян (заступник члена делегації, за згодою).