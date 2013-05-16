Українців серед загиблих у порту Вакканай немає

МЗС України заявляє, що загиблих громадян України під час пожежі на судні в японському порту Вакканай немає.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«За інформацією Посольства України в Японії, серед загиблих громадян України немає», - сказали в прес-службі.

Відповідаючи на запитання, чи були українці на борту судна, в МЗС зазначили, що ця інформація наразі уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, у японському порту Вакканай шестеро росіян загинули на судні "Тайган", яке плавало під прапором Камбоджі.

Про пожежу на судні з екіпажем з 14 росіян і 4 українців у порту Вакканай на північному японському острові Хоккайдо стало відомо сьогодні вночі.

Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло до порту міста Вакканай у вівторок, 14 травня.