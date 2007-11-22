В Україні процвітає ”чорна трансплантологія”

В Україні через недосконалість законодавства процвітає "чорна трансплантологія", проте легальних операцій із трансплантації занадто мало.

В Україні потреба у трансплантації людських органів у сотні разів перевищує кількість проведених операцій, говорять вітчизняні трансплантологи.

Лікарі переконані в тому, що головна причина проведення занадто малої кількості операцій із трансплантації полягає в недосконалості українського законодавства, передає ТСН.

Взяти органи померлого без згоди його родичів закон забороняє, і це робить практично неможливим отримання органів, придатних для трансплантації. З іншого боку, в Україні час від часу спалахують скандали, пов’язані із так званими "чорними трансплантологами".

В Україні існує п’ять центрів із пересадки органів. Але через брак самих донорських органів двері цих центрів для багатьох залишаються закритими і ті хворі приречені на смерть.

Водночас Інтернет наповнений оголошеннями куплю-продам будь-який орган. Лікарі також не приховують, що люди пропонують донорство.

Не є великою таємницею й те, що українці продають свої органи за кордоном. Презумпція згоди, коли вважається, що людина після смерті згодна на забір органів, звісно, якщо не задекларувала протилежного, змогла б змінити ситуацію, вважають одні. Інші схильні думати, що це загрожує кримінальними трансплантологіями.

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