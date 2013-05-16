Оцініть свою якість життя

11:15, 16 травня 2013
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Ступінь незалежності, життя в суспільстві, духовність, переконання...

  Всесвітня організація охорони здоров`я пропонує оцінювати якість життя відразу по декількох параметрах: 
·  Фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок 
·  Психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні переживання, мислення. 
·  Ступінь незалежності: повсякденна активність, працездатність, залежність від ліків і лікування. 
·  Життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв`язки, дружні зв`язки, суспільна значущість, професіоналізм 
·  Навколишнє середовище: житло і побут, безпека, дозвілля, доступність інформації екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність). 
·  Духовність і особисті переконання. 
Поки що все, що ми можемо зробити для себе особисто в плані розуміння якості власного життя, – узяти параметри ВООЗ і оцінити їх стосовно себе. А після задуматися про причини таких оцінок. І якщо крім соціальних причин, знайдуться і особисті – це привід змінити життя.

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