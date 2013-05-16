Оцініть свою якість життя

Всесвітня організація охорони здоров`я пропонує оцінювати якість життя відразу по декількох параметрах:

· Фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок

· Психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні переживання, мислення.

· Ступінь незалежності: повсякденна активність, працездатність, залежність від ліків і лікування.

· Життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв`язки, дружні зв`язки, суспільна значущість, професіоналізм

· Навколишнє середовище: житло і побут, безпека, дозвілля, доступність інформації екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність).

· Духовність і особисті переконання.

Поки що все, що ми можемо зробити для себе особисто в плані розуміння якості власного життя, – узяти параметри ВООЗ і оцінити їх стосовно себе. А після задуматися про причини таких оцінок. І якщо крім соціальних причин, знайдуться і особисті – це привід змінити життя.