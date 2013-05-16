Проблеми з ШКТ можуть спричинити гінекологічні хвороби

Завідуюча відділенням гінекології Клініко-діагностичного центру Медсен Олеся Тверітінова розповідає, чи можуть проблеми з проктології і шлунково-кишковим трактом викликати захворювання гінекологічні.

- Прямого механізму, за яким захворювання шлунково-кишкового тракту і проктологічні захворювання можуть якимось чином викликати проблеми з гінекологією, не існує.

Можна говорити лише про непрямий зв`язок. Наприклад, якщо жінка особливо схильна до грибкового недуга, зокрема молочниці (кандидозу), то цілком імовірно, що до більш частих проявів молочниці може призвести грибкове захворювання в кишечнику.

Також існує зворотний зв`язок між слизової піхви і слизової кишечнику. Співвідношення мікроорганізмів у них взаємопов`язано. І є ймовірність переходу запального процесу з піхви в пряму кишку.

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